Yeferson Soteldo se va de Santos: fue vendido a la MLS y no jugará ante Boca por Copa Libertadores

Yeferson Soteldo se consolidó como uno de los mejores jugadores del futbol sudamericano después de su gran Copa Libertadores y su rendimiento constante en la liga de Brasil. Si hay una liga que está expectante a las oportunidades de mercado, esa es la MLS y ya se aseguró al venezolano.

Como es sabido, las franquicias de la MLS tienen la posibilidad de tener tres contratos jugadores pueden tener contratos astronómicos, ya que los mismos no se rigen por el límite salarial. Justamente, a Toronto FC le sobraba una etiqueta de franquicia, la cual se le asignará a Soteldo en el momento de su compra.

De acuerdo a la información del periodista argentino César Luis Merlo, Santos de Brasil vendió a Yeferson Soteldo por una cifra que supera los seis millones de dólares. Esto, después de que el futbolista haya declarado sus intenciones de marcharse al conjunto canadiense, ya que le asegura una estabilidad económica.

Yeferson Soteldo fue vendido al Toronto FC de la MLS

“Yeferson Soteldo jugará en el #Torontofc de la MLS. Santos lo vende en u$s 6.500.000 por el 75%, según me confirman desde ese club. Ese dinero debe ser dividido en partes iguales entre Santos y Huachipato. Más allá de la operación en sí, Santos debe pagarle a Huachipato una deuda por el pase de Soteldo de u$s 3.800.000, según un fallo del TAS”, informó Merlo.

Cabe destacar que el conjunto brasileño tiene un fallo en contra por parte del TAS, razón por la que se le impidió incorporar en tres ventanas. Ahora, tendrá dinero fresco para poder abonar lo adeudado, aunque se quedará sin un jugador clave para afrontar la Copa Libertadores, donde comparte grupo con Boca Juniors, Barcelona y The Strongest.

