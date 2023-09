Nada de lo que tenía planeado salió como esperaba, pero se llevó un recuerdo para la eternidad. Una de las estrellas de Toronto FC reconoció la grandeza de Lionel Messi y a la vez calentó la previa del partido contra Inter Miami, pero… Solo pudo jugar 12 minutos.

Víctor Vázquez fue compañero de Leo Messi por tres años en la Masia de Barcelona y cuando le preguntaron si tenían un plan para detener al jugador argentino en Inter Miami vs. Toronto FC respondió con toda sinceridad: “No hay ningún plan para frenar a Messi. El plan es jugar nuestro fútbol e intentar marcar más goles que ellos”.

La temporada de Vázquez en la MLS 2023 se ha visto afectada por las lesiones con 19 ausencias en Toronto FC. El volante español volvía a ser titular después de mucho tiempo, y con la expectativa de enfrentar a un viejo conocido como Messi, se quedó con las ganas de marcar diferencia en la goleada que sufrieron contra Inter Miami.

El mensaje de una estrella de Toronto FC para Messi tras la goleada de Inter Miami

Las molestias musculares no solo dijeron presente en Víctor Vázquez, a la estrella de Toronto FC se sumaron Jordi Alba y Lionel Messi como los jugadores que pidieron el cambio en el primer tiempo del partido por la jornada MLS del 20 de septiembre de 2023. Sin embargo, los excompañeros de Barcelona alcanzaron a tener un recuerdo para la eternidad.

Tras la dura goleada que sufrieron 4 a 0 contra Inter Miami, Vázquez publicó una historia en Instagram con una foto del abrazo que se dieron con Leo Messi. Además, el mediocampista etiquetó a Lionel y le envió el siguiente mensaje: “Sin palabras para describir este momento. Gracias Barcelona FC. ¡¡Gracias fútbol!!”.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 4 a 0 contra Toronto FC, el próximo partido de Inter Miami en la temporada MLS 2023 será el domingo 24 de septiembre vs. Orlando City a las 19:30 ET (20:30 ARG). Lionel Messi no jugará este partido según lo confirmó el entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.