¡Qué belleza! La nueva jersey de Seattle Sounders que rinde tributo a Jimi Hendrix

En días donde varias selecciones nacionales y equipos presentaron sus nuevos uniformes para la temporada 2021, el dos veces campeón de la Major League Soccer (MLS), Seattle Sounders, dio un paso más allá y se atrevió con su nueva jersey alternativa, rindiendo tributo nada menos que al fallecido guitarrista Jimi Hendrix.

Tal cual, en su segunda playera alternativa, la escuadra de la liga estadounidense realiza un homenaje al miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, que dejó de existir en 1970, nacido precisamente en esta ciudad del estado de Washington, el 27 de noviembre de 1942.

"Sus palabras rompieron el molde... su música cambió al mundo... su estilo definió un movimiento... su inspiración resuena en nosotros... inspirado en la tradición de un día de partido, en honor a un ícono de Seattle", así presentó EL Sounders la jersey tributo a Hendrix.

La nueva jersey de Sounders inspirada en Jimi Hendrix



"El legado de Jimi cobra gran importancia, no solo aquí en Seattle, donde nació y se crió, o para los Sounders, donde su interpretación icónica de 'All Along the Watchtower' ha sido parte de la tradición del día de partido durante años, sino en todo el mundo", señaló el propietario y presidente de operaciones comerciales de la franquicia, Peter Tomozawa.

Nicolás Lodeiro usando la nueva jersey (Seattle Sounders)

La nueva jersey inspirada en Jimi Hendrix (Seattle Sounders)

La nueva jersey de Seattle Sounders presenta una mezcla de colores morado, naranjo y amarillo tan característicos de la vestimenta de Hendrix, que tendrá además la firma del artista en la parte inferior izquierda, en fiel reflejo de la sicodelia que mostró en vida.

Para quienes están interesados en adqurirla, la playera ya está a la venta a través de la tienda oficial de la liga, MLS Store, y su precio varía desde los $65 dólares, en su versión para niños, hasta los $160 dólares en su versión de juego.

