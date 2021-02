¿Se va a Inglaterra? Aseguran que Thierry Henry dejará la MLS

A dos semanas de que comience su campamento de entrenamiento de cara a la temporada 2021 de la Major League Soccer (MLS), la escuadra canadiense de CF Montreal estaría ad portas de perder a su entrenador, la leyenda francesa Thierry Henry, quien podría partir hasta Inglaterra.

Según dieron a conocer medios de comunicación como Sky Sports y The Mirror, el equipo interesado en contratar al ex goleador del Arsenal sería el Bournemouth, del Championship, la segunda división del fútbol británico, quien busca reemplazar al destituido Jason Tindall.

De concretarse, sería la tercera experiencia como entrenador que tendrá Henry, ya que tras ser asistente de Roberto Martínez en la selección de Bélgica, se hizo cargo del Mónaco, donde estuvo durante 20 juegos entre octubre de 2018 y enero de 2019.

Henry, a una firma de dejar la MLS



Tras su primera experiencia en el club que lo lanzó a la fama como futbolista, en noviembre del 2019, Titi firmó contrato con Montreal Impact, para ocupar el lugar que dejó el colombiano Wilmer Cabrera, y en su campaña debut, sumó un balance de 9 victorias, 4 empates y 16 derrotas en 29 partidos dirigidos, donde llegó al play-in clasificatorio a MLS Playoffs, cayendo ante New England Revolution.

Por su parte, el cuadro interesado en Henry, Bournemouth, actualmente se ubica en la sexta posición del Championship con 46 puntos, a 13 del puntero Norwich City, y viene de empatar sin goles ante Nottingham Forest, siendo dirigidos en la actualidad, de manera interina, por Jonathan Woodgate.

Sin embargo, no es la primera y única opción que tiene el cuadro inglés para la dirección técnica, ya que deberá competir con su compatriota Patrick Vieira, ex DT del New York City, y el estadounidense David Wagner, ex estratega del Schalke 04 alemán.

Lee También