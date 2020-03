José Juan Macías y Alexis Vega se anticiparon y desmintieron una acusación por indisciplina

Durante los últimos meses, tanto Chivas como la Selección de México fueron dos focos importantes de indisciplina en el futbol de nuestro país. Y, al parecer, este martes iban a salir a la luz nuevos datos.

Ante esta situación, José Juan Macías y Alexis Vega escribieron y lanzaron un comunicado en sus cuentas personales de Twitter anticipándose a la acusación que recibirán en el día de mañana.

"Se me avisó que el día 17 de marzo, una revista a la cual no me gustaría mencionar, publicará una nota sobre supuesta indisciplina de mi parte y de alguno de mis compañeros", comenzó diciendo el comunicado de JJ.

El delantero de 20 años se adelantó y explicaró qué hicieron verdaderamente aquella noche de la que tanto se hablará en las próximas horas: "Hace ya un par de semanas tuvimos una concentración con la Selección Mexicana Sub-23, rompimos concentración a las 12 del día y dado que teníamos nuestro regreso a la Ciudad de Guadalajara a la noche, decidimos ir a comer a un restaurante en la zona de Polanco de CDMX".

"Terminando la comida, tomamos un coche y nos fuimos al aeropuerto para regresar a Guadalajara sin retraso alguno. Eso fue todo", cerraron el comunicado.

+ EL COMUNICADO COMPLETO DE MACÍAS:

+ EL TWEET DE ALEXIS VEGA:

