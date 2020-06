Marcelo Barovero reveló que rechazó ofertas de la Liga MX antes de fichar por Burgos CF

En los últimos días se confirmó la salida de Marcelo Barovero de Rayados. El arquero, que arribó a la institución Regiomontana en julio de 2018, se despidió para continuar su carrera deportiva en Burgos Club de Fútbol, equipo de la tercera división de España.

Trapito brindó una excelente entrevista al programa Regiolandia de RG La Deportiva y contó cómo es que se dio su salida. El argentino confesó que tenía otras ofertas de la Liga MX y la MLS, además de revelar qué tanto le afectó la partida de Diego Alonso a fines de septiembre del año pasado.

El ex-Necaxa resaltó: "La salida de Diego Alonso no fue la adecuada, pero se tienen que tomar decisiones. Lo que más me dolió a mí es que despidan a un técnico. A mí me causó un dolor profundo".

"Vine por dos años. No vine pidiendo más. El club hizo el análisis. En líneas generales, cumplimos. Las cosas se dieron. Me voy tranquilo. No podemos perder tiempo y ahora toca enfocarnos en otro objetivo. He vivido muchas cosas. He jugado tocas las competencias en el continente. Toca ir a probar nuevas cosas y la parte familiar para que ellos conozcan nuevas cosas", aclaró Barovero.

Por último señaló: "Tenía dos o tres alternativas en México, pero estaba con muchas ganas de salir del país. No porque no me guste (risas), pero el futbol te abre otras puertas. La pandemia paralizó todo. Sí estaba en el radar de la MLS, pero conozco a la gente que me vino a buscar (Burgos) y se dio todo".

