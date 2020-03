Matheus Doria contestó pregunta de los fanáticos de Santos Laguna desde su casa

La pandemia hace el mundo se adapte a la nueva tecnología y de esto no queda afuera Santos Laguna que busca la manera de hacerle llegar a sus fanáticos el mejor contenido del club.



Es por esto que los Guerreros le realizaron una entrevista Matheus Doria con preguntas de los fanáticos la cuales fueron contestada desde su casa.

“Me sentí muy bien después de la cirugía. El doctor me dijo un mes, pero a los diez días estaba entrenando. Creo que si no fuera por el coronavirus hubiera podido haber jugado contra Monterrey”, comentó el defensa sobre la operación que le realizaron en su nariz.

Además, el zaguero recomendó que aconsejó a los futuro jóvenes que quieren ser centrales que nunca desistan de sus sueños, que no paren de entrenar y que siempre quieran crecer.

“Thiago Silva lo considero un a mi amigo porque me recibió muy bien cuando fui a Francia. Me ayudó me envió mensaje. Me dejó muy cómodo y me dijo que le envíe mensajes se necesitaba algo. Para mi es el mejor central que hay”, comentó sobre la relación que tiene con el central de PSG.

Por otro lado, Matheus comentó que se lleva muy bien Airton ya que fue con él con quien llegó a Santos. Además, dijo que juegan a la play y que se familia se junta a cenar con la de él.

“Me encanta la gente como me recibieron. La forma que me recibió aquí la gente. La ciudad vive el futbol”, expresó Doria sobre la ciudad y agregó que la afición para por los partidos.

Por otra parte, el jugador comentó que lo que lo motiva para seguir en su nivel es familia ya que quiere que tenga lo que el no tuvo cuando era chico.

“Vine a Torreón para dejar mi marca en el club. Esa fue mi mejor decisión de venir aquí. La gente me cuidad y me apoya. Me deja muy tranquilo para poder trabajar. Entonces la mejor manera es devolverlo es con títulos”, finalizó Matheus Doria sobre que quiere dejar en Santos Laguna.

