El traspaso de Rodolfo Pizarro a Inter Miami FC está casi listo y todos especulan que hoy se dará a conocer oficialmente en redes sociales.

La telenovela ha tenido de todo y muchos han opinado al respecto. Uno de ellos fue Matías Almeyda, ex entrenador de Chivas de Guadalajara y que compartió con el mexicano.

En una entrevista para La Afición habló de este casi seguro traspaso y que él mismo lo aconsejó. "Yo creo que pasó por un tema personal. He hablado no solo con Pizarro, sino con muchos de ellos y no se trata de darles un consejo, sino decirles qué cosa es lo que nos hace felices. Acá hay que separar lo que es la parte económica y pensar mucho en qué es lo que quiero, lo que me hace feliz, si me voy a realizar, qué quiero para mi vida deportiva y qué para mi vida personal; entonces, desde ahí tomar una decisión", expresó.

También agregó que "yo tengo la fortuna de que he hablado con todos los jugadores que dirigí en Chivas, con la gran mayoría nos hemos escrito y ha quedado un lazo de amistad muy fuerte, hemos vivido momentos muy lindos; siempre me preocupo por saber cómo están y cómo están viviendo, cómo están sus familias. Me alegra cuando les va bien y cuando puedo ayudarlos desde algún lugar me gusta apoyarlos".

Para finalizar, dejó en claro que hoy no volvería a Chivas. “No hoy. Chivas está bien, tienen a su entrenador, el equipo está bien armado y cada uno en lo suyo, pero siempre deseando lo mejor para ellos y también que me toque lo mejor en esta parte donde estamos, ya que también los dirigentes de San José realmente nos tratan muy bien”, sentenció.

