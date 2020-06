Matías Kranevitter no ocultó su deseo de regresar a River Plate

Matías Kranevitter abandonó el fútbol europeo para fichar por Rayados en enero de este año, siendo uno de los fichajes más importantes de la Liga MX. El mediocampista se sumó a un equipo plagado de estrellas y que tenía la intención de buscar el bicampeonato en el torneo Clausura que pasó.

Sin embargo, el ex-Zenit no se pudo ganar un lugar en el once titular ya que el equipo de Antonio Mohamed estaba armado. Aún así, el futbolista confesó que se siente feliz en Monterrey y luchará por su puesto, aunque tendrán que aprovecharlo ya que en un futuro cercano querrá regresar a River Plate, el club que lo vio nacer.

En una entrevista para TyC Sports, Matías apuntó: "Siempre dije que (River) es el club en donde uno quiere estar. Estuve nueve años ahí y el club me dio todo. Me encantaría volver en algún momento. Mi mente piensa en volver, pero cuando las condiciones sean las necesarias".

"Hoy en día mi decisión es estar acá y es un desafío enorme. Estoy en un lugar donde me siento muy importante y espero que sea un gran año para mí. Cuando uno ya no disfruta es cuando las cosas van mal pero acá estoy feliz", reveló el Colo.

Por último señaló: "Yo llegué en enero y compartí poco tiempo por la suspensión de la Liga. La verdad que me recibieron muy bien y dejaron una huella muy importante en Monterrey. Éramos siete argentinos y ahora quedamos cuatro. Barovero no me dijo nada de a dónde se va a ir, será lo mejor para él y su familia".

