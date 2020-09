Maxi Meza advirtió que tras el Clásico Regio no hará la gran Oribe Peralta

El último fin de semana se llevó adelante el Clásico Nacional en el que América venció por 1-0 a Chivas en un partido muy malo. Sin embargo, la foto que giro por todos los medios tras el encuentro fue la de Oribe Peralta intercambiado su jersey con sus excomapañeros.

Sobre este tema habló Maximiliano Meza, elemento de Rayados de Monterrey, que el próximo sábado jugará un nuevo Clásico Regio frente a Tigres y advirtió que él no intercambiará su playera con algún elemento Felino.

"En lo personal no pienso en eso, la verdad que las playeras me las guardo para mí, para el recuerdo de cómo me fue en el clásico", expresó el argentino según lo publicado por Medio Tiempo.

Y agregó: "En lo personal en ese sentido no, porque es Rayados y es más que nada por respeto, siempre me he manejado en esa línea y en lo personal no pienso en cambiar camisetas en los clásicos”.

Por otro lado, Maximiliano Meza comentó que llega él como el equipo llega en un buen momento ya que vienen de vencer a Atlético de San Luis, partido en el que anotó 2-1 definitorio.

Lee También