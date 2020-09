"El partido con Juárez es como una final": Ignacio Malcorra

Si bien el comienzo de Atlas en el Guard1anes 2020 de la Liga MX ha sido muy negativo, con el correr de los partidos comenzó a amoldarse. Uno de los jugadores más nuevos en el plantel, como es Ignacio Malcorra, analizó el presente del equipo.

El mediocampista, que arribó al club de Guadalajara procedente de Pumas UNAM, se lamentó por la derrota ante Pachuca del último fin de semana y puso la mente en su próximo objetivo: Juárez.

"El equipo está muy bien, a pesar del resultado con Pachuca. El resultado se nos escapó por equivocaciones nuestras. Ahora tenemos el partido con Juárez por delante, que es una final para nosotros. Ganar nos metería en la Liguilla. Tenemos grandes jugadores y un buen plantel como para estar más arriba", comentó Ignacio Malcorra, en diálogo con el Sitio Oficial.

Por otro lado, el argentino se refirió a su estadía en el club: "Estoy contento, porque desde que llegué me han recibidio muy bien, tanto mis compañeros, como toda la gente del club. Con la gente que me cruzo, me siento bien. Obviamente tengo mucho más por dar, así que estoy entrenándome para llegar a un tope que todavía no he alcanzado".

Así las cosas, los Zorros se preparan para visitar a los Bravos, el próximo jueves, desde las 21.30 horas. Los tapatíos están a dos puntos de ingresar a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

