Mazatlán FC no quiere a Rubens Sambueza y se le achicó el abanico de posibilidades

Desde que Rubens Sambueza terminó su préstamo con Pachuca comenzaron a circular diferentes versiones. Que continuaría en León, que retornaría a Toluca, que volvería al América para retirarse y hasta que sería el fichaje bomba de Mazatlán FC para su estreno en el Apertura 2020 de la Liga MX.

De hecho, el centrocampista ofensivo lanzó algunos guiños en las redes sociales, como por ejemplo darle follow a la nueva cuenta oficial del conjunto de Sinaloa o apuntar un 'me gusta' en sus publicaciones. Rumores, claro. Pero todo quedó confirmado cuando se le consultó a Francisco Palencia sobre la chance.

Foto: Getty Images

"Rubens fue compañero mío, es un gran jugador de mucha calidad. La verdad que aquí no hemos hablado de ello con la directiva, no hemos tocado el tema. De momento no hay un lugar para nadie más. Es bueno aclararlo ahora", aseguró Paco en una entrevista que fue publicada por TV Azteca este domingo.

Lo cierto es que La Fiera no lo contempla. Si bien sí podría encajar en la idea de Ignacio Ambríz para la siguiente temporada, el argentino mantiene un muy alto salario y será difícil retenerlo teniendo en cuenta la crisis económica que conlleva todo lo que sucedió, y sigue pasando, en torno al coronavirus.

Ahora el abanico de posibilidades para que Sambu se vaya de Guanajuato podría abrirse en dos: entra en un intercambio de Grupo Pachuca con los Diablos Rojos por Felipe Pardo o consigue su ansiado regreso a las Águilas, ahora que Renato Ibarra se fue al Atlas y el cupo de extranjeros quedó liberado.

