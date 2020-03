"Me veo campeón de la Copa MX": Erick Torres mencionó que Xolos de Tijuana se coronará

Los Xolos no se encuentran en su mejor momento en lo que va de la Liga MX. Los Rojinegros se posicionan en la anteúltima posición con las mismas unidades que Atlas, apenas por delante de Monterrey.

Su única manera de salvar la espantosa campaña que llevan, sería ganando la Copa MX. Allí, están en las Semifinales.

En el partido de ida, Tijuana ha superado por 3-0 a un débil Toluca. El encuentro de vuelta se jugará esta noche en el Estadio Nemesio Díez.

Cubo Torres, una de las figuras que tienen los Xolos, salió a hablar en la previa al duelo. El delantero se ve llegando a la final y siendo campeón: "Hay que pensar en grande, en visualizarnos. En lo personal, sí me veo jugando una final y siendo campeón".

"Lo que ya comentamos es que son torneos diferentes. Las cosas no se nos han dado a pesar de los buenos juegos, los puntos no lo reflejan. Hicimos buenos partidos y se nos dan los resultados. Tenemos que enfrentar las cosas con diferente motivación y estrategia. Es un torneo distinto. Va a ser algo que lo podemos conseguir", aseguró Erick, que a pesar de las buenas actuaciones del equipo en la liga, no han podido ganar.

