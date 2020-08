Inter Miami vs. Atlanta United: la apuesta en juego entre Rodolfo Pizarro y Cubo Torres

Rodolfo Pizarro fue autor de uno de los goles con los que Inter Miami derrotó a Orlando City por 3-2 el pasado sábado en el reinicio de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS). El equipo dirigido por Diego Alonso logró así sus primeros 3 puntos desde que inició a competir este año en la liga, en lo que además era el primer juego en el Inter Miami CF Stadium.

El próximo compromiso del equipo de la Florida será de nueva cuenta en su casa recibiendo a Atlanta United el próximo miércoles 26 de agosto, partido que tendrá un condimento especial para el mediocampista mexicano. Dos de las flamantes contrataciones del cuadro de Atlanta son los también mexicanos Jürgen Damm y Erick Torres, con quienes Pizarro tiene muy buena relación.

Rodolfo Pizarro atendió a los medios de comunicación este lunes de cara al partido entre Inter Miami y Atlanta United y aseguró que ya habló con sus paisanos sobre el compromiso que se avecina. Incluso, el ex Rayados de Monterrey adelantó que habrá una apuesta en juego.

"Hablé con ellos (Jürgen Damm y Erick Torres), con el Cubo me hablo mucho. Vamos a apostar, él me dijo que apostáramos algo pero todavía no hemos decidido qué", respondió Pizarro a la pregunta de Bolavip.

Rodolfo Pizarro junto a Jürgen Damm en la Concachampions 2015 con Pachuca. (Jam Media)

Además de haberse enfrentado a ellos en numerosas ocasiones en la Liga MX, el 10 de Las Garzas fue compañero de Jürgen Damm en Pachuca, club en el cual coincidieron durante las temporadas 2013-14 y 2014-15. Por su parte, junto al Cubo obtuvieron el tercer lugar en la Copa Oro de la Concacaf 2017 con la selección mexicana.

Desde su llegada a Inter Miami, Rodolfo Pizarro lleva disputados 6 partidos sumando la temporada regular de la MLS y el torneo especial MLS is Back, de los cuales fue titular en 5 ocasiones y aportó a la ofensiva con 3 goles y una asistencia.

Inter Miami vs Atlanta United Argentina: 26/08 21:00 horas Chile: 26/08 20:00 horas Colombia: 26/08 19:00 horas Peru: 26/08 19:00 horas Mexico: 26/08 19:00 horas Estados Unidos: 26/08 17:00 horas PT / 26/08 20:00 horas ET

