México le ganó a Costa Rica gracias a un gol agónico del Chucky Lozano

Luego de la derrota por la mínima diferencia ante Gales en Cardiff, la Selección de México viajó a Austria para cerrar su participación en la ventana FIFA del mes de marzo. El rival de turno fue Costa Rica, que justamente será el mismo contrincante en la semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Como sucedió en el primer partido de la gira por Europa, Gerardo Martino no logró contar con un delantero de área. Tanto Alan Pulido, de Sporting Kansas City de la MLS, como Henry Martín, del América, no lograron rehabilitarse de la mejor manera y por eso no estuvieron a disposición del entrenador argentino.

Y esa falta de olfato goleador jugó en contra durante los primeros 45 minutos, porque el Tri no generó acciones de peligro sin tener una referencia en el centro del ataque. Hirving Lozano tomó la posición que usualmente mantiene Raúl Jiménez, luchó todos los balones pero no logró incomodar a la defensa rival.

México cerró la gira europea de marzo con victoria (Imago 7)

En el complemento, la Selección de México fue la que estuvo más cerca de abrir el marcador. Con los ingresos de Orbelín Pineda, Héctor Herrera y Diego Lainez, los conducidos por el Tata Martino ganaron terreno en el campo de juego y pusieron en aprietos a Keylor Navas en más de una oportunidad.

Sobre el cierre del partido, precisamente a los 89 minutos, Chucky Lozano le dio la agónica victoria al Tri. Después de otro toque dentro del área rival, el futbolista de Napoli apareció para vencer a Keylor Navas.

