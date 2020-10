"Mi perfil no busca pleitos o calentar": Robert Siboldi le respondió a Miguel Herrera

Si algo demostró este Guard1anes 2020 de la Liga MX es que hay una gran paridad entre los equipos que están luchando en lo más alto de la tabla general de posiciones. Tanto León, que marcha como líder, como Cruz Azul, América, Pumas UNAM tienen posibilidades de consagrarse campeón este semestre. Aunque, días atrás, Miguel Herrera le lanzó una advertencia a La Máquina, que sueña con corta la sequía.

En plática con Línea de 4 de TUDN, al estratega de las Águilas le consultaron si este era el año para el cuadro de La Noria y fue contundente en su respuesta: "Mientras estemos aquí nosotros, no. Estamos dedicados en que queremos volver a campeonar, y este es el momento en el que vamos a tratar de levantar la copa nosotros en diciembre". Y la réplica de Robert Dante Siboldi no tardó en llegar...

"Es muy respetable la opinión de las demás personas. Si estoy de acuerdo, o no, es un tema mío porque mi perfil no busca pleitos o calentar partidos. En el caso del Piojo Herrera, tiene razón, porque estando él no hemos salido campeones", contestó con mucha altura el timonel uruguayo durante la conferencia de prensa que brindó antes del encuentro ante Tigres UANL del siguiente sábado.

Con respecto a las posibilidades de Cruz Azul en este Guard1anes 2020, el entrenador fue claro y cauto: "Trabajamos en el día a día con humildad, la base de eso es el trabajo. Se puede decir lo que quieran y es respetable. Lo otro es suponer cosas y a mí no me gusta suponer. Nosotros trabajamos sobre lo concreto y buscamos las herramientas para tener los tres puntos y dar un buen espectáculo".

Cruz Azul puede asegurar el repechaje

En caso de vencer a Tigres UANL el próximo sábado 17 de octubre en el Estadio Azteca, La Máquina tendrá su lugar confirmado, al menos, en el repechaje. De todos modos, luchará en las siguientes tres jornadas para intentar ingresar, de manera directa, en una nueva edición de la Fiesta Grande. Cabe recordar que el cuadro de La Noria presentó tres casos positivos de COVID-19 en su plantel.

