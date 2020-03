Miguel Herrera: "Me parece justo que le den el campeonato a Cruz Azul"

La Liga MX fue suspendida debido a la pandemia del Covid-19 que está afectando al mundo. Hasta el momento no hay fecha para la vuelta del fútbol.

Miguel Herrera dialogó con ESPN am y confesó que no estaría mal que le den el campeonato a Cruz Azul.

"Sí, puede ser una parte justa porque, al fin de cuentas, el que va de líder lo ha hecho bien en lo que va del torneo y eso es importante, pero todos arrancamos con una idea, aunque si se lo llegan a dar al líder, pues también, merecido porque por algo hizo 10 fechas buenas para poder estar en la parte de arriba de la tabla", confirmó el Piojo.

Aunque más adelante dijo que preferiría que el Clausura 2020 no se tome en cuenta. "Me parece que preferiría que el torneo no se tomará en cuenta. Nosotros tenemos un torneo bien especificado, con una reglas especificadas de inicio y cambiarlas sobre la marcha no es un beneficio para todos, ni para los 18 equipos", senaló.

Herrera manifestó que el torneo se podría terminar este año, debido a que la Concacaf aplazó la Copa Oro para el 2021.

"En estos momentos hay tiempo, los torneos importantes de selecciones se han pateado para el próximo año, entonces hay tiempo para que este torneo termine cuando esta parte de salud se dé de alta y termine el torneo como siempre lo hemos hecho, en competencia, terminar nuestro torneo, llegar a la Liguilla y buscar un campeonato en la Liguilla", dijo el entrenador.

