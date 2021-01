Miguel Herrera apuntó contra Santiago Solari: "No creo que me supere"

Miguel Herrera, exentrenador del Club América, platicó con el famoso youtuber Zabalive acerca de Santiago Solari. Allí, El Piojo aseguró que el estratega argentino no podrá alcanzar los números que ha logrado el mexicano en su paso por Las Águilas.

"La verdad no creo que me pueda superar. Para lograr lo que hice, tiene que pasar mucho tiempo. Soy el técnico empatado con otros dos más, con más títulos; soy el que más triunfos tiene, el que más clásicos ha ganado. Estoy agradecido con los muchachos porque todo lo que ellos ganan va al currículum. Ojalá que le vaya bien", destacó.

Además, aceptó continuar un poco dolido por su forma en la que salió del azulcrema. "No sé si la palabra real es sucia, no fue la forma ideal. Con el presidente nos decían que habría continuidad y después te dan las gracias, decisión de una sola persona. No me gustó, pero lo acepté. Sí, quedé dolido y triste, pero estoy agradecido con el América, porque me dio trabajo", señaló.

Miguel Herrera habló sobre Santiago Solari. Jam Media.

Por otro ladó, confesó que prefiere retirarse, a tener que dirigir a las Chivas de Guadalajara: "Prefiero retirarme. Sería faltarle el respeto a la gente que me ha apoyado y otra con la que siempre he estado en contra. Ellos quieren que regrese otro técnico (Matías Almeyda). Tengo mis condiciones bien claras".

De todas maneras, cabe destacar que Las Águilas han tenido un buen comienzo del Torneo Guard1anes 2021. En tres partidos disputados, han ganado 2 y caído en el restante. Su próximo duelo será ante Santos Laguna, esta noche a partir de las 21:05 horas del centro de México.

