Miguel Herrera es tendencia por una trolleada de los fanáticos de América

Miguel Herrera volvió a ganar con América en la Liga MX y mantiene su invicto en el Guard1anes 2020 tras vencer por 3-1 a Santos Laguna. Sin embargo, los fanáticos de Las Águilas con una trolleada con el famoso #FueraPiojo que lo hizo tendencia en Twitter.

Los Azulcremas jugaron una gran primera parte frente a los Laguneros ya que se fueron arriba en el marcador por 3-0. De todas maneras, en la segunda parte sufrió cuando los Guerreros descontaron, pero mantuvo la diferencia a su favor.

A pesar de esto, en el entre tiempo los fanáticos de América comenzaron el #FueraPiojo con el único propósito de hacer tendencia en Twitter a Miguel Herrera. "Hay que hacer #FueraPiojo TT nomás en homenaje", publicaron varios lo que llevó a los aficionados hacer viral la trolleda con el estratega de América.

Obviamente que los chiste no pararon de llover en la red social de pajarito. "Un partido normal lo gana cualquiera, mientras no se gane la 14 seguiremos pidiendo la cabeza de este señor #FueraPiojo", broméo otro fanático de América.

Hay que hacer #FueraPiojo TT nomás en homenaje — TOMMY FUCKING SHELBY (@eduard0ushito) August 14, 2020

Sin embargo, tras el mal segundo tiempo, varios fanáticos no perdieron la oportunidad de criticar a Miguel Herrera. "Por qué Miguel Herrera echo al equipo para atrás después del 3-0 en lugar de comerse a Santos con 5 o 6 goles, y todo lo contrario se está complicado el juego. No es broma TUDN, no lo defiendadn", opinó otro aficionado.

Vamos América.. Estoy hasta la madre de su conformismo... Quiero más goles!! #FueraPiojo ��✌️ pic.twitter.com/hEIIPxC0Lo — El pinche Joel �� ���� (@elpinchejoelxD) August 14, 2020

