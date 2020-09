Miguel Herrera no duerme tranquilo: #FueraPiojo es tendencia hasta cuando América gana

En el inicio de la octava jornada del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, el Club América derrotó con mucha contundencia a Mazatlán por 3-1 en el estadio Azteca. A pesar de un nuevo triunfo y de ser el equipo más goleador del campeonato, parece que algunos aficionados de las Águilas no están para nada contentos con Miguel Herrera.

Ya se hizo una costumbre leer el "#FueraPiojo" en las tendencias nacionales de Twitter en los días de partido del Azulcrema, y cuando gana no es la excepción. Ayer miles de fanáticos se expresaron en dicha red social para pedirle a la directiva de la institución un cambio de técnico.

Muchos aficionados piden la salida de Miguel Herrera del América (Getty Images)

Con la de ayer, el Piojo llegó a su victoria número 134 en 261 partidos dirigidos con los de Coapa y se convirtió en el hombre que más juegos ganó en el club. Además, acumula 4 títulos en el América (2 de Liga MX). Sin embargo, parece que nada conforma a una gran parte de la afición.

Es cierto, no tiene el juego más vistoso ni el más efectivo. Su equipo no es el que mejor juega al futbol en México, ni tampoco el que mejor defiende. Pero es innegable todo lo que ha conseguido y sigue consiguiendo con el club. No está demás recordar que disputó la última final de Liga MX y perdió por penales, por ejemplo.

Bandita buen día!! Después de el triunfo de ayer de el @ClubAmerica cómo te sientes? — Moises Muñoz (@MoyMu23) September 3, 2020

Para graficar el descontento de muchos aficionados de las Águilas con el Piojo, podemos observar la encuesta realizada por Moisés Muñoz en Twitter. El arquero del milagro le preguntó a los hinchas cómo se sienten luego del triunfo ante Mazatlán y la gran mayoría votó "inconforme, no me gustó".

