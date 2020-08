Las dos particularidades de Miguel Herrera como entrenador de Rayados

Club América y Monterrey se enfrentarán en el partido más atractivo de la sexta jornada del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Lógicamente, uno de los mayores argumentos que harán al partido, es que será la primera vez que se vean las caras en el Estadio Azteca luego de la final del Apertura 2019. Sin embargo, también tiene otros aspectos interesantes.

Miguel Herrera tuvo un largo período en el banco de Monterrey como entrenador, donde llegó en el 2004. No obstante, luego de nueve jornadas en el Apertura 2007, el Piojo entendió que no podía sacar la situación adelante y presentó su renuncia formal. Los resultados no eran nada alentadores: cuatro derrotas, tres empates y solamente dos victorias, lo que llevó a presentar su salida del cargo, pero sin querer cobrar el finiquito.

“Cuando dijo ‘tomen la mejor decisión, voy a dar un paso al costado’ nosotros le dijimos ‘ok, te falta este tiempo de contrato y consideramos esto’, y dijo ‘no, a mí me pagan hasta el día que trabajé y le dijimos ‘no, nosotros vamos a respetar el contrato y el contrato menciona esto’. Dijo ‘No estoy de acuerdo, no lo acepto’. Lo aceptó, finalmente le dijimos ‘aquí está’, en otras palabras ‘ya te lo depositamos’, Miguel era así”, recordó Jorge Urdiales en una entrevista.

Otras de las curiosidades que mostró en Rayados, fue que comenzó a implementar entreniemtos de a diez hombres. ¿La razón? Simple, como siempre le gustó el juego vertical y ofensivo, sabía que el equipo era propenso a quedarse con menos jugadores debido a las expulsiones. Entonces, decidió que entrenar con esa cantidad era la ideal.

“Hacía entrenamientos con 10, decía ‘si nos echan a alguien por jugar agresivo y fuerte, vamos a jugador con 10’, es el mejor entrenador que he visto plantear un partido con 10; le expulsan un jugador y con 10 lo juega casi igual y no renuncia al ataque”, finalizó Urdiales.

