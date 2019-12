Miguel Layún confesó que le gustaría marcarle al América y levantar la Copa

En la previa del partido de vuelta entre América y Monterrey, Miguel Layún dialogó en conferencia de prensa y no ocultó su deseo de tener un rol importante en el partido.

El futolista aclaró que le gustaría anotar un gol: "Dios quiera. Ojalá esté en mi historia, en mis letras de esta final poder anotar un gol, pero con colaborar para el equipo con lo que me toque estaré más que satisfecho".

"Todos nos soñamos anotando el gol del triunfo, como lo hizo Funes Mori en el partido de ida, sin duda que sería especial, pero para mí sería más especial conseguir el título, no me importa ni el lugar en el que esté ni en lo que me toque colaborar, simplemente quiero mi granito de arena", señaló el ex Azulcrema.

Más adelante confesó: "Cada vez que tengo oportunidad de pisar el terreno de juego, cada que juego una final, me veo campeón y esta no es la excepción, me veo levantando la copa al final del partido, hemos trabajado muy duro para hacerlo, en frente tenemos a un rival que no hará fácil el objetivo, pero confío en la capacidad que tenemos como plantel y en las herramientas que tenemos para esta final".

"Ya me tocó ser culpable de levantar un trofeo, no me molestaría de ser culpable de levantar uno más. Obviamente que sería inolvidable para mí, me encantaría poder escribir una nueva historia con Rayados y poder pensar que fui factor importante sería bonito, pero no me importa serlo, me importa ser campeones mañana", explicó el lateral.

Por último, mencionó: "Somos Monterrey, tenemos que apelar al ADN de Monterrey, no es por menospreciar a nadie. El error de Morelia fue no ser el mismo en el Azteca, no es fácil, pero nosotros somos Rayados. Hoy el equipo tiene un ADN por demás competitivo a la par de cualquier equipo".

