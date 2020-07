Miguel Layún marca que Monterrey quiere olvidarse del Clausura 2020: "No queremos vivir lo mismo que el torneo anterior"

Pese a tener la obligación y constante necesidad de revalidar el título logrado en el año 2019, Monterrey, mediante una pobre imagen desplegada durante el transcurso del Clausura 2020, demostró que no estuvo a la altura de las expectativas entabladas en torno a la institución. Cancelado el campeonato en cuestión, los elementos de La Pandilla comprenden que deberán ir en busca del Guard1anes 2020 para dejar en el pasado todo lo sucedido en el último semestre.

En diálogo con FOX Sports, Miguel Layún, uno de los hombres más experimentados de Rayados, anticipó el regreso oficial del futbol y marcó: "Estoy contento. Cada vez se ve más cerca el arranque del torneo, todos estamos con una ilusión grandísima de que esto comience y que podamos empezar la actividad de forma oficial".

Posicionándose brevemente sobre el partido de pretemporada que Monterrey jugará el próximo sábado ante Santos Laguna, el futbolista de La Pandilla continuó: "El partido que tenemos contra Santos puede significar un buen parteaguas para saber como está realmente el equipo. Estoy muy ilusionado con el trabajo que estamos haciendo en la pretemporada".

Exteriorizando la alegría que sintió al momento en el que se percató que todos sus compañeros se encuentran mentalizados y listos para ser protagonistas en la próxima competencia de la Liga MX, el defensor indicó: "Me sorprendió gratamente ver que cuando volvimos de la cuarentena llegamos todos en óptimas condiciones. Fue un muy buen indicio. La gente está comprometida, no queremos vivir lo que vivimos el torneo anterior, entendemos que tenemos una nueva oportunidad para defender el título que ganamos y no la podemos dejar pasar".

Explicando que, a su criterio, él siente que los elementos más jóvenes fueron los que más sufrieron la cuarentena y el cambio abrupto en su vida rutinaria, Layún cerró: "Sorprendentemente veo al equipo bastante bien. Los jóvenes están con muchísima energía. El trabajo que hemos realizado en general fue muy bueno. Creo que le ha pesado un poco más a los jóvenes el tema de la cuarentena. Es complicado estar todo el día sin actividad y sin poder tener una vida normal. Han hecho un esfuerzo muy grande para respetar las medidas de sanidad".

