Miguel Layún pudo volver a la Selección de México, pero el Covid-19 se lo impidió

Miguel Layún se encuentra transitando un buen momento en Rayados de Monterrey, luego de estar varios meses parado debido a la pandemia mundial por Covid-19, que actualmente sigue vigente y afectando a todo el mundo. La Pandilla goleó por 3-1 al Club América en su último encuentro.

Con respecto a su participación en la Selección de México, algunos pensaron que había sido betado, pero el jugador platicó con Escorpión Dorado en una brillante entrevista y aseguró que iba a regresar para marzo de este año, pero el coronavirus le canceló los planes con los del Tri.

"En la última convocatoria que se suspendió por el COVID, me habían avisado que iba a estar porque venía en buen nivel y pinche COVID vino a..", señaló en primera instancia el mediocampista de Monterrey.

Miguel Layún contó que fue llamado a la Selección de México. Jam Media.

Más adelante, contó que habló con Gerardo Martino acerca de porqué no era convocado, a lo que el entrenador le comentó que no lo llamaba debido a que no se encuentra en un buen nivel futbolístico.

"El torneo después de mi última convocatoria estaba jugando de lateral derecho con Monterrey, entonces le hablé para ver si estaba todo bien porque había mucho rumor en la Selección, que si vetados y me da hueva, entonces le hablé directo y le pregunté si está pasando algo, me respondió que es una decisión meramente deportiva, no creo que estés en el mejor nivel y le dije que está perfecto", finalizó.

