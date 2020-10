Miguel Layún reveló discusión con Miguel Herrera en un América vs. Veracruz

La carrera que, al momento, realizó Miguel Layún es intachable. Surgió de la cantera de Veracruz, tuvo la oportunidad de vestir los colores de un grande como América, cumplió su sueño europeo en la Premier League y La Liga de España, retornó para jugar en Monterrey y se dio el gusto de ser una de las fijas en cada convocatoria que la Selección de México entregó para disputar torneos internacionales.

Sin embargo, no tuvo las cosas fáciles. Fuera de la enfermedad que atravesó, el ahora elemento de Rayados cargó muchos años con la bronca de los aficionados. Y en una entrevista que le brindó a Yordi Rosado confesó una situación particular, y límite, que vivió en un vestidor junto con Miguel Herrera. Ante las críticas de los fanáticos, tanto el estratega como el jugador pudieron decirse las cosas en la cara.

"Entramos al vestidor y, me acuerdo perfecto, Miguel viene y se me deja ir: 'y tú, cabrón, estoy hasta la madre que la gente me diga que por tú culpa y qué chingados te ando metiendo. Ya estoy hasta la madre de cargar ese pedo y te vas a ir a la chingada si la vuelves a cagar'. Sentí que me habían encendido un boiler en el estómago", confesó el lateral por lo que se vivió en un América vs. Veracruz del 2012.

"Me le quedaba viendo con cara de 'chinga a tu madre', y Miguel me decía 'a mí ni me veas, cabrón'. Entré al campo con una rabia, con un fuego distinto, y meto el gol pero me volvieron a cagar porque reté a la gente. Se acercó el profe Rangel y me dijo '¿pa qué, wey? Acabas de meter un pinche golazo...'", agregó Layún, sobre cómo fue el desenlace de la discusión que mantuvo con el Piojo minutos antes.

Cabe mencionar que, a sus 32 años cumplidos en junio del 2020, el carrilero por derecha que viste la playera de Rayados ya dejó en claro su deseo de regresar a las Águilas para disputar la etapa final de su carrera. ¿Será bienvenido por la directiva y por la afición del conjunto azulcrema?

Lee También