Mohamed reveló cómo fue que Nico Sánchez empezó a ejecutar penales

Nicolás Gabriel Sánchez parece un especialista a la hora de ejecutar los penales con la playera de Monterrey, pero el zaguero argentino no lo había hecho en toda su carrera hasta que arribó a México.

De hecho, su entrenador Antonio Mohamed confesó en la entrevista con TyC Sports de Argentina que fue por accidente que el defensa empezó a disparar desde los doce pasos.

“Nosotros erramos nueve penales seguidos con diferentes jugadores, con todos. Nos pasó en dos Finales seguidas, en una erró Edwin Cardona y en la otra Avilés Hurtado, los dos colombianos erraron sus penales... En el partido, eh. En el minuto 80 perdimos el campeonato", comenzó el Turco.

Mohamed continuó: "Y después en el torneo seguíamos buscando pateador, pateador, pateador, un día no quedaban más y fue a patear Nico. Ahí arrancó Nico. Y le digo “¿cómo no me dijiste que pateabas tan bien los penales? ¡Vos nunca me preguntaste! Me dice así...".

Tony cerró con el secreto para semejante efectividad del ex-River: "Patea tranquilo, va caminando, mira al arquero y el arquero se tira para un lado, como pateó en la Final. Fue a patear el penal en el Azteca caminando... El arquero (Guillermo Ochoa) se mató para acá y la cambió de palo con una tranquilidad terrible", sentenció.





Cuando se abrazó con Lionel Messi:

Lee También