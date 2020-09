Siente la playera: Maxi Meza reveló que rechazó ofertas para seguir en Rayados

Maximiliano Meza tuvo dos años espectaculares en Independiente, al punto que se ganó el derecho de disputar la Copa Mundial de Rusia 2018 con la Selección Argentina. Sin embargo, su estadía en Monterrey ha sido marcada por las irregularidades y, si bien es titular para Antonio Mohamed, hubo momentos que los fanáticos esperaban por su salida en el equipo inicial.

El mediocampista argentino parece estar reconciliándose con la afición de Rayados, ya que en el Guard1anes 2020 ha cambiado su imagen con partidos importantes, como por ejemplo el gol ante América en el Estadio Azteca. Todo esto, gracias a que decidió quedarse en México cuando le llegaron ofertas importantes de distintos sitios.

En entrevista con AS, Meza reveló que tomó la decisión para demostrar lo que vale: “Siempre en cada club que estoy trato de llegar a mi mejor versión, a tratar de sacar lo mejor de mí y después se verá qué pasará, pero bueno, creo que está más que claro, los dirigentes saben que está más que claro que me han llegado ofertas que las he rechazado porque no me quiero ir así”, fundamentó.

��| No digas nada, solo da retweet al golazo que nos regaló Maxi Meza.



����⚽️#ArribaElMonterrey ��⚪️ pic.twitter.com/5LTORWi1ct — Rayados (@Rayados) September 21, 2020

Uno de los equipos que se mostraron muy interesados a finales del año pasado fue Boca Juniors, aunque era imposible para el equipo Xeneize invertir lo pedido por La Pandilla. Sin dudas, las ofertas llegaron de parte de equipos de otros mercados, quienes sí son capaces de hacerse con el elemento, si es que este así lo quería.

Maxi Meza tiene la posibilidad de ganarse el apoyo para siempre, si es que tiene una gran actuación ante Tigres en el Clásico Regio: “Siempre quiero ir por más, entonces va a ser un lindo partido para poder seguir por este camino y tratar, primero, lograr el triunfo y después en lo personal bienvenido sea si es un buen partido”, finalizó.

Lee También