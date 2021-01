"Los que están mal son los que abrazan a Rogelio Funes Mori": Duilio Davino

Días después del encuentro entre Rayados y América por la jornada 2 del Guard1anes 2021 estalló la polémica. Por medio de un comunicado en conjunto con la Liga MX, el club regio confirmó un brote de casos de coronavirus y todo eso llevó a la reprogramación de los dos siguientes partidos del torneo.

A partir de ese anuncio, todas las teorías conspirativas salieron a la luz. ¿Los futbolistas de Monterrey disputaron el juego contra las Águilas sabiendo de la posibilidad de estar contagiados? En una entrevista con Futbol Picante de ESPN, Mikel Arriola puso las manos en el fuego por el cuadro de la Sultana del Norte.

Y eso que hubo aficionados en las redes sociales que se tomaron el tiempo de analizar la celebración de Rogelio Funes Mori en el gol que abrió el marcador ante los azulcremas en el Gigante de Acero. Duilio Davino fue quien, en la mañana de este jueves, se encargó de responder en plática con RG La Deportiva.

"En la semana estuvo Stefan Medina y Avilés Hurtado. Empezamos a decir todos, doctores sobre todo, que tengan cuidado, que no se abracen, que tengan cubrebocas, que sigamos las medidas. Realmente los que están mal son los que van a abrazarlo, no él. Pero es complicado, es difícil en la emoción, en el momento. No he hablado con él, pero entiendo eso", contestó el presidente deportivo de los Rayados.

La reacción de Rogelio Funes Mori

Ante tantas teorias conspirativas en las redes sociales, el delantero argentino tomó su teléfono celular y escribió un mensaje directo en Twitter hacia todos los que lo acusaron: "Cómo les gusta hablar sin saber, alimentan el morbo nada más. Respeten la enfermedad y a las personas. Sigamos cuidándonos".

