"Seríamos unos hijos de la chingada": Javier Aguirre confirmó no saber sobre los contagios

Después de la polémica por los contagios, Monterrey está listo para volver a competir en el Guard1anes 2021 de la Liga MX. Con el juego ante León aún pendiente, el conjunto regiomontano se medirá este martes 2 de febrero frente a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc por la cuarta jornada del campeonato.

Rayados aún no determinó a sus once titulares para dicho compromiso, pero los elegidos para iniciar podrían ser: Luis Cárdenas; Stefan Medina, Nicolás Sánchez, Sebastián Vegas, Jesús Gallardo; Carlos Rodríguez, Jonathan González, Alfonso González; Dorlan Pabón, Rogelio Funes Mori y Miguel Layún.

Antes de viajar desde la Sultana del Norte, Javier Aguirre protagonizó una conferencia de prensa y no pudo escapar de la pregunta que muchos querían hacerle. ¿Ante América jugaron futbolistas contagiados? La respuesta del experimentado estratega dejó todas las cosas claras y alejó los curiosos rumores...

"Ya me regañaron. Seríamos unos hijos de la chingada si mandarámos un jugador enfermo al campo. Punto pelota. No hay más que hablar. La verdad es que no quisiera entrar a ningún debate estéril porque es muy insensato pensar que nosotros supiésemos o supiéramos algo", argumentó el Vasco frente a la cámara.

Todo este debate surgió después de confirmarse el rebrote de coronavirus en Rayados y del análisis de los aficionados en las redes sociales ante la celebración de gol de Rogelio Funes Mori ante las Águilas.

