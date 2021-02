Se cansó: Rogelio Funes Mori explotó de bronca por las acusaciones de que jugó con COVID-19 frente al América

El Coronavirus definitivamente modificó todas las actividades, incluyendo al futbol. La Liga MX fue una de las que más contagiados tuvo a lo largo del mundo. Ello trajo consigo muchísimos problemas de calendario y quejas de varios elencos.

Uno de los casos más problemáticos se dio hace unas semanas. Luego de la victoria sobre América, bastantes integrantes del primer equipo, las categorías menores y el staff de Monterrey dieron positivo de COVID-19.

Las Águilas, luego de que algunos de sus elementos contraigan el virus tras el juego, aseguraron que Rayados se había manejado de forma muy irresponsable y lo culparon de sus contagios. Incluso, acusaron a Rogelio Funes Mori de haber jugado con conocimiento de que estaba infectado.

Luego de varios cruces, el argentino salió a desmentir todos los rumores en una conferencia de prensa: "Escuché decir que no me presenté el domingo a entrenar y se informaron mal, si informan con mentiras hubiera sido mejor no decir nada. Tocaron un tema muy delicado como es la salud y el Coronavirus. Pasaron un límite, me difamaron, me faltaron al respeto y por todo esto pido que no se hable más si no tienen pruebas para acusarme".

"¿Con qué pruebas me acusaron de jugar con COVID contra América? Es un tema delicado. Con América me sentí bien, entrené normal, no presenté síntomas. El domingo me levanté, sentí que había perdido el gusto y el olfato y me comuniqué con el doctor. Ahí me dijo que me haga la prueba, di positivo y me aislé", agregó, furioso.

"Pasaron un límite, se pasaron de la raya, me difamaron, me faltaron al respeto.



"Quiero decirles que no se vale y quiero cerrar el tema acá. Me molestó mucho lo que se habló, estoy molesto ahora por eso estoy aca hablando.@TUDNMEX@TUDNUSA pic.twitter.com/PelXLqqogp — Diego Armando Medina ✋ (@DiegoArmaMedina) February 5, 2021

El delantero ya volvió a los entrenamientos con un mensaje claro: está deseoso de retornar a las canchas y responder a las difamaciones en el lugar en el que mejor se siente...

