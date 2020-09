Hugo González le avisa a Tigres: "Me ha ido bien en estos partidos"

Rayados y Tigres se enfrentarán este sábado, en una nueva edición del Clásico Regio. Dentro del mismo, hay varios jugadores que se juegan su propio partido, ya que se les hace sumamente importante para comenzar a entrar de una vez por todas en el corazón de los aficionados. Uno de esos casos es Maxi Meza, quien rechazó ofertas para hacerlo, mientras que otro es Hugo González.

El guardameta tuvo que irse a Necaxa a sumar minutos, debido a que Marcelo Barovero era el dueño y señor del puesto en Monterrey. Luego de dos años en los Rayos, Antonio Mohamed tomó la decisión de que vuelva y se transformase en el portero titular. En cuestión de horas, podrá vivir una vez más el Clásico Regio ante los Felinos.

"Desde que llegué pensé en jugar el Clásico. Llego en un momento diferente, es muy importante para mí este partido y así hay que encararlo. Es un juego que es importante para nosotros y nuestra afición. Estoy contento por volver a jugar un Clásico Regio y lo estoy viviendo con mucha intensidad", declaró Hugo en diálogo con Marca Claro.

De hecho, González advirtió a los conducidos por el Tuca Ferretti: "Me ha ido bastante bien en estos partidos. No fue tan fácil volver, pero poco a poco con el trabajo y la regularidad que tuve en Necaxa de jugar dos años seguidos me ayudó bastante en lo anímico para volver y afrontar el reto”.

A partir de las 21:00 será la hora de la verdad, donde se acaban las palabras y todo se demuestra con acciones como ya lo contó Rodolfo Pizarro. Allí, González tendrá su revancha luego de dos largos años con Rayados, donde ya le advirtió a todo Tigres, incluido André-Pierre Gignac, que suele irle bien en esta clase de juegos.

