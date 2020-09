Monterrey extrema medidas para evitar contagios en el mes del Clásico Regio

Con una victoria ante América en el Estadio Azteca y otra frente a FC Juárez en el Gigante de Acero, Monterrey repuntó en la tabla general de posiciones del Guard1anes 2020 de la Liga MX y va por más. De hecho, en este mes que acaba de iniciar deberá afrontar un compromiso sumamente importante.

El próximo sábado 26, a partir de las 21:05 del centro del país, los conducidos por Antonio Mohamed recibirán en el BBVA Bancomer a Tigres UANL por una nueva edición del clásico regio. Y por supuesto que ambos clubes buscarán llegar de la mejor manera para demostrar quién es el mejor equipo de la ciudad.

Para tener la totalidad de su plantel profesional disponible, y de acuerdo con la información de San Cadilla, Rayados puso manos a la obra y advirtió a todos sus jugadores. No quieren dar ventajas en tan importante encuentro con algún caso positivo de coronavirus y por eso implementaron un plan.

"Me informó mi Judas Pandi: 'Acá ya están pensando en el Clásico. No quieren bajas por el Covid-19. Ya pidieron a todos cuidarse más de la cuenta y lo hicieron de manera enérgica, advirtiendo duras consecuencias para el que no respete el protocolo de sanidad'", adelantó el columinsta de Reforma Cancha.

Mientras tanto, en la acera de enfrente, Nahuel Guzmán dio positivo por cuarta vez consecutiva y empieza a preocupar a los directivos de los Felinos. Es un hecho que llegará al partido contra Monterrey, pero los de La Pandilla ya lo toman como un ejemplo que no quieren vivir durante el mes de septiembre.

Lee También