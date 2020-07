Monterrey vs Inter Miami: la respuesta de Duilio Davino ante la resolución de FIFA en el caso Rodolfo Pizarro

Hace escasos meses Rodolfo Pizarro abandonó la Liga MX para emprender su nuevo camino en la Major League Soccer. Su pase fue comprado por el Inter Miami a cambio de una cifra cercana a los u$s 12,500,000 y su fichaje generó muchísima controversia tras sus primeras palabras al arribar a Florida.

En su momento, el talentoso jugador de 26 años declaró: "David Beckham habló conmigo en videollamadas. Me dijo que quería contar conmigo. Desde que me llamó influyó mucho para que tomara mi decisión". De esta manera, la exestrella del Manchester United no cumplió con el quinto inciso del artículo 17 del reglamento sobre estatuto y transferencia de jugadores de la FIFA.

Rodolfo Pizarro se salvó de una tremenda sanción en lo personal (Getty Images)

Es por esta razón que la directiva de Rayados demandó al club ante el mayor ente del futbol y recibió la negativa en las últimas horas. "Hay situaciones que no pueden ser públicas, perdón, no puedo decir tanto, pero hay una inconformidad por cómo se dio la salida", mencionó Duilio Davino en entrevista, presidente de La Pandilla.

FIFA le dijo que "no" a Rayados. Listo. @ESPNmx — René Tovar (@Rene_Tovar) July 20, 2020

Más adelante destacó: "Es probable que se pueda llegar hasta la última instancia. Va más que nada por el tema de las formas, hay que darse a respetar. FIFA es muy claro que no puedes hablar con jugadores que tengan contrato en algún equipo siendo club, entonces hubo situaciones que Monterrey no estuvo de acuerdo, no es tanto un tema económico, es más un tema de formas".

El mandamás de los Regiomontanos aseguró que consultarán con el equipo legal de la institución para ir al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) y esperar que falle a su favor. Por el momento, sonríe Inter Miami ya que no deberá abonar ni un centavo más por la ficha de Pizarro.

Lee También