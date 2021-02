Carlos Salcedo cree que Tigres UANL llegará a la final del Mundial de Clubes

Tigres UANL ya se encuentra en tierras de Qatar para disputar el Mundial de Clubes, certamen al que accedió por haber sido campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf. Los Felinos debutarán ante el Ulsan Hyundai de Corea del Sur este jueves 4 de enero a las 8:00 AM de CDMX.

Carlos Salcedo, referente en la defensa del equipo del Tuca Ferretti, aseguró que confía en que el conjunto Regio pueda alcanzar una eventual final ante el Bayern Munich, recordando sus declaraciones en la previa del Mundial de Rusia, donde aseguró que la Selección de México podía ganarle a la de Alemania y finalmente así sucedió.

"Lo comenté en el Mundial, en el primer partido, yo sé que no son invencibles, hice un par de declaraciones, me tacharon de loco, y después todos sabemos en qué termino ese primer partido. Hoy en día que, como ya lo vives, lo puedes hablar. Estoy muy seguro en mis compañeros, lo que se puede lograr, porque lo viví. Hay que tenerles su respeto pero no es algo imposible de lograr. Hoy en día así lo veo y lo seguiré viendo hasta que pase lo contrario", aseguró en entrevista a TUDN.

#LigaMX ���� #Guardianes2021 ⚽️



⏱️ Minuto 45



Carlos Salcedo hace el gol del empate antes del final del primer tiempo



�� @TigresOficial 1-1 @ClubNecaxa ⚡️



Sigue las acciones del partido en #ElUniversalDeportes



➡️ https://t.co/HPho5OEVu7pic.twitter.com/xgmuwktVrp — Universal Deportes (@UnivDeportes) January 29, 2021

El zaguero aseguró que en un torneo tan corto como el Mundialito, la concentración y los detalles serán un factor clave a tener en cuenta para alcanzar el título.

"Creo que no va a ser nada sencillo, va lo mejor de cada continente; tenemos que ir con esa mentalidad, que no se puede regalar ni en el primer tiempo ni en el segundo, ser lo más equilibrados posible. Al final del día eso es lo que te saca adelante, el ser un equipo consistente, para el título son tres partidos, debes mantener el nivel y no tener ningún bache", opinó.

Respecto a la cuestión personal y el momento futbolístico que vive actualmente, el Titán se mostró ilusionado en seguir haciendo historia con Tigres UANL, en una competencia que deseó al igual que el resto de la plantilla.

"Siempre me visualicé estando ahí, se me cumple y la verdad que estoy muy contento y con mucha ilusión de hacer cosas importantes por el club y por México", reveló.

��️¡La gente no lo entiendeeeeeee, somos Incomparableeeees! ���� ¡La mejor afición de México con nuestro equipo a todos lados!#TigresEnQatar ����#EstoEsTigres �� pic.twitter.com/HcKuZ8wXZb — Club Tigres Oficial �� (@TigresOficial) February 2, 2021

Lee También