El curioso mensaje de Jürgen Damm a André-Pierre Gignac en pleno vuelo de Tigres a Qatar

Luego del empate ante Necaxa por la Liga MX, Tigres UANL se subió a su avión de lujo y viajó rumbo a Qatar para disputar el Mundial de Clubes de la FIFA. Los Felinos debutarán el jueves 4 de febrero frente a Ulsan Hyundai de Corea del Sur, a las 8:30 AM del Centro de México.

Y quien no olvida su paso en el conjunto Felino es Jürgen Damm. André-Pierre Gignac publicó en sus redes sociales una imagen junto a sus compañeros en la aeronave que los depositaría en la ciudad de Doha para comenzar a vivir el sueño, y el ex mediocampista no dejó pasar la oportunidad de realizar un comentario.

El elemento mexicano de Atlanta United le escribió al goleador francés "GPI" o "gracias por invitar", lo que incentivó a algunos aficionados Universitarios a sumarse, decirle que lo extrañan en Tigres y desearle suerte en la Major League Soccer.

Damm fue parte del equipo Regio desde el Apertura 2015 hasta Clausura 2020 que se suspendió producto de la pandemia de Covid-19. Más allá de los diversos títulos obtenidos, el azteca se quedó con el sinsabor de perder tres finales de Concachampions en 2016, 2017 y 2019.

De hecho, el extremo expresó en su momento que le habría gustado irse del club como campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf, aunque se marchó antes al equipo estadounidense.

�� ¡Aquí tranquilamente en Doha escuchando @IntocableRJM al final del entrena! ���� ¡Hasta se antojó una carnita asada! ��#TigresEnQatar ����#EstoEsTigres �� pic.twitter.com/kqrmHlUQv2 — Club Tigres Oficial �� (@TigresOficial) January 31, 2021

