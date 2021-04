LeBron James antes que Stephen Curry: Kevin Durant dio al mejor equipo de la historia

Kevin Durant es uno de los jugadores más talentosos que alguna vez pasó por la NBA y, también, de las personalidades que no tiene reparos a expresar su pensamiento siempre que puede. El jugador de Brooklyn Nets, en esta ocasión, dio a su equipo histórico y también mencionó a siete suplentes que los acompañen.

Durant tiene una autoestima alto y, como no podía ser de otra manera, se incluyó dentro del equipo. Lo llamativo es que a Stephen Curry, por ejemplo, lo excluyó de los iniciales, mientras que a Russell Westbrook, James Harden, Kyrie Irving, Klay Thompson y otros ex y actuales compañeros, no los mencionó.

En la formación ideal de Kevin Durant, el guardia es LeBron James. Al lado del Rey, se encuentra Michael Jordan, mientras que el alero es Kobe Bryant. KD sería el ala-pívot y, como pívot, el jugador de los Nets mencionó a Hakeem Olajuwon. Es decir: LeBron, Jordan, Kobe, Durant y Olajuwon. Equipazo.

Los 12 mejores jugadores de Kevin Durant

Steph Curry fue al primero que mencionó para el banco de suplentes, mientras que después puso a Magic Johnson, Tracy McGrady, Dirk Nowitzki, Shaquille O'Neal, Anthony Davis y Kevin Garnett. Sin dudas, hay muchos jugadores a los que Durant no hizo mención, como es el caso de Tim Duncan, simplemente por mencionar alguno.

Antes de ser consultado respecto a los 12 jugadores históricos, KD dijo que “era fácil” en una entrevista con Million Dollaz Worth of Game. Es decir, los tiene bien presentes en su cabeza y no fueron para nada al azar. Ahora, deberá seguir demostrando en Brooklyn Nets que es digno de pertenecer a la lista que hizo mención.

