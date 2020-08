Nahuel Guzmán se comunicó con Gustavo Galindo para apoyarlo

De manera sorpresiva, Tigres UANL sufrió las bajas de Nahuel Guzmán y Miguel Ortega por COVID-19 antes del encuentro ante Toluca por la jornada 5 del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Fue por esa razón que la directiva tuvo que salir de apuro al mercado para encontrar un reemplazo de último momento.

Tras algunos intentos, los Felinos lograron decretar el regreso de Gustavo Galindo, quien había quedado libre de la institución regiomontana semanas antes, y fue él quien defendió la portería ante los Diablos Rojos y también contra Pumas UNAM el último fin de semana en el Estadio Universitario de Nuevo León.

Se acerca el encuentro frente a Mazatlán FC y todavía no hay noticias sobre las vueltas de los dos arqueros que frecuentan las convocatorias de Ricardo Ferretti. Por eso, el canterano del cuadro de la Sultana del Norte se está preparando para sumar más minutos como titular. Y confesó que tiene respaldo:

"Nahuel me marcó un día antes del juego contra Toluca. Sus palabras fueron positivas. Me dijo que hiciera lo que sabía hacer, que iba a hacer las cosas bien y que me visualizara en el partido, que mis compañeros me iban a respaldar y apoyar", reveló el joven guardameta en la conferencia de prensa de este martes.

Además, confesó qué le dijo el Tuca: "Platiqué un día antes en la charle del equipo y me dijo que me sintiera seguro, que mis compañeros me iban a ayudar, que era más fácil jugar en Primera División que en Sub-20 porque tus compañeros te ayudan. Todo eso me lo dijo, que tuviera confianza".

