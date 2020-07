Neri Cardozo reveló por qué decidió volver a México

El nombre de Neri Cardozo es conocido en México y Argentina ya que en los dos países el futbolista logró ser campeón con creces. Sin embargo, el mediocampista de 33 años no está en su mejor versión, por lo que decidió regresar a México tras haber jugado en Defensa y Justicia la última temporada.

En conversaciones con ESPN, el argentino reveló los motivos que lo llevaron a volver a México para jugar con el jersey de Venados, club de la nueva Liga de Expansión. "Decidí irme para México a jugar allá también por un tema familiar", expresó el futbolista.

Cardozo reveló que fue por su familia que decidió volver a México. (Jam Media)

Además, explicó que no tiene ningún problema en irse de su país ya que desde muy chico abandonó Mendoza, estado en el que nació, por lo que no tiene problemas con cambiar de ciudad. "No extraño mucho Argentina", agregó Neri Cardozo.

"Lo que quieren mis hijas es vivir allá en México con la familia, así que seguramente la decisión que tomé es la más correcta”, explicó el jugador. Por otra parte, agregó que su principal objetivo en Venados es ayudar a que el equipo sea en campeón.

Cabe recordar que Neri Cardozo en México brilló con Rayados de Monterrey ya que se coronó campeón del Apertura 2010 y de la Copa MX 2017, mientras que Querétaro logró coronarse en 2016.

