Ni Chivas ni América: Aldo Rocha continuará en Mazatlán FC

Luego de varias semanas de novela, parece que por fin el futuro cercano de Aldo Rocha es una certeza. El mediocentro era seguido de cerca por el Deportivo Guadalajara y el América, ni más ni menos, pero todo parece indicar que los omitirá.

Es que según reveló Mauricio Lanz, el Director General de Mazatlán FC, el elemento permanecerá en la institución. La idea principal del club es no dejarlo ir en este mercado de pases y su contrato se extenderá por 4 años más, siendo un gran proyecto.

Aldo Rocha, con la playera de Morelia (Getty Images)

El directivo dialogó con ESPN, donde señaló: "En el tema de Aldo Rocha nosotros queremos que se quede en el equipo, se va a quedar, tiene contrato vigente pero ya renegociamos un nuevo contrato con él porque creemos que se lo merece y que se lo ha ganado, entonces la verdad con Aldo la intención es que no salga del equipo".

Aldo Rocha se queda en Mazatlán FC ��⚽https://t.co/7qQRk7nPGF — Futbol Picante (@futpicante) June 23, 2020

"Firmamos por cuatro años, ya estamos, ya nos pusimos de acuerdo y estamos nada más en el proceso de la firma y los detalles puntuales, pero ya estamos (arreglados)", apuntó Lanz, descartando la posibilidad de que salga del equipo.

"Que lo siga considerando (Martino para la Selección Mexicana), que no lo deje de ver y qué bueno que lo mencionas; Aldo lo tiene muy claro, a mí me lo dijo y lo hemos platicado en la pretemporada, me dijo ‘yo quiero estar en la Selección y voy a estar en la Selección, no voy a aflojar y la única forma de que me volteen a ver es andando bien acá’, entonces esa Aldo la tiene clarísima", sentenció el presidente.

