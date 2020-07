Nico Castillo desató la polémica en Chile tras defender a la Universidad Católica

Nicolás Castillo, jugador del Club América quien se encuentra en plena recuperación tras sufrir una trombosis, desató la polémica en Chile al defender a la Universidad Católica, y apuntó contra el capitán de aquel equipo: José Pedro Fuenzalida.

El jugador del conjunto chileno había afirmado que Colo-Colo es la mejor institución con la que cuenta Chile. Ésto desató la euforia y el enojo de Nicolás Castillo quien, a través de sus redes sociales, arremetió contra el capitán.

"¡El capitán tiene que tener la convicción de que defiende los colores más importantes! No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas!", escribió el futbolista de Las Águilas. Esta declaración ha sido rápidamente relacionada con Fuenzalida.

Nicolás Castillo debe ser de los jugadores más desleales del medio. Acá está tu capitán de la UC, José Pedro Fuenzalida, deseándote suerte en tu recuperación.



Vendehumo y mala leche#EntregaLaJineta pic.twitter.com/YSgho0jEWr — Patricio Echague R. (@patoechague) July 19, 2020

Y agregó: "Por respeto al club y a su gente, da igual con quien compites. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos. ¡Esto es Católica CTM! (Sic)".

Por otra parte, recordemos que el atacante azulcrema se continúa entrenando y recuperándose de la grave lesión que ha tenido. El futbolista, hace algunas semanas, declaró que su objetivo es volver a pisar un campo de juego.

