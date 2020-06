Nico Castillo tiene una sola meta: volver a pisar un campo de juego, y está convencido que lo logrará

Nicolás Castillo, jugador del Club América, platicó con TUDN en una entrevista y le confesó sus ganas de volver a pisar un campo de juego. Además, contó los duros momentos que tuvo que pasar debido a la trombosis que ha sufrido. De todas formas, él nunca pensó en retirarse. Lo tiene claro: la meta es volver.

El atacante dialogó con el periodista Iván Zamorano y le señaló al analista sus deseos de volver a jugar a la pelota. Este objetivo se hace cada día más fuerte gracias a sus compañeros del club, cuerpo técnico, familiares, amigos, etc.

Así lo contó: "Ahorita que me desean una pronta recuperación, que me tome el tiempo necesario, eso también lo llena de motivación, decir que hay mucha gente que te quiere ver bien. Yo quiero volver a jugar, volver a las canchas y darle esa alegría a la gente. No sé si sea algo pendiente, pero sí es una meta volver a las canchas, empezar a jugar de nuevo".

Además, Castillo aseguró que ha tenido la fuerza mental suficiente para levantarse luego de lo sucedido. Él nunca pensó en el retiro, sino en recuperarse de la dura trombosis.

"Hubieron momentos y días difíciles, no te voy a mentir: uno llora, se lamenta, se pregunta por qué le pasan esas cosas. No pensaba en el futbol, pensaba en dar pelea con lo que estaba en ese momento. Quería salir del hospital, quería poner todas mis fuerzas en estar bien, en estar de pie, en caminar, en tener una vida normal, lo del futbol venía después", aseguró.

Y agregó: "Todos los días me levanto, agradezco a Dios por estar vivo y la meta que tengo es que volver a volver, es lo que tengo presente".

Lee También