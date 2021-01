Nico Sánchez defendió a Rayados y le envió un fuerte mensaje a América por sus dichos

Rayados de Monterrey volverá a decir presente en la Liga MX el próximo martes cuando enfrente a Puebla por la jornada cuatro del Guard1anes 2021. Sin embargo, a días para el encuentro, Nicolás Sánchez habló en conferencia de prensa y señaló a América en vender pescado podrido sobre el partido que hizo que estallara un brote de COVID-19 entre las dos instituciones.

El famoso choque en el Estadio BBVA Bancomer trajo más que un dolor de cabeza para los directivos ya que en pocas horas tuvieron una gran cantidad de infectados. Además, para la liga resultó un golpe importante porque los dos clubes que son grandes animadores en el torneo.

Sin embargo, para América no hubo mala suerte, sino que para ellos hubo negligencia por parte del conjunto de Monterrey al acusar que debían haber tomado más precauciones al saber que había contagiados en su plantel. Esto llevó a una fuerte contestación de Rayados y con un Funes Mori que trató de morbosos a los de Ciudad de México.

Quien rompió el silencio para hablar de este tema fue Nicolás Sánchez, capitán de la Pandilla, y tundió al conjunto de Ciudad de México. “De lo que se habló, contra eso no podemos hacer nada. Es pescado podrido el que vendieron, no tienen nada para comprobar, no hay pruebas. Pasa acá y en todos lados, estoy acostumbrado, no me afecta que hablen”, expresó el argentino en el día de hoy, según lo informado por Diario Récord.

Y agregó: “Nosotros tenemos que seguir demostrando a nuestra gente que estamos en el buen camino, donde si bien el objetivo no es a corto plazo, es al final del campeonato, es a lo que nos obliga e inspira”.

