Nico Sosa no se conforma: ahora le toca demostrar en el campo de juego

Nico Sosa se ha consagrado como el campeón de la eLiga MX, torneo virtual de FIFA 20, luego de vencer en la finalísima a Santiago Cáseres, jugador de América. El resultado fue 1-0 para el futbolista de Las Esmeraldas.

El jugador de León FC platicó con Marca Claro y aseguró estar contento por el título, pero la realidad es que tienen que concentrarse en el torneo de la vida real y realizar la pretemporada de la mejor forma.

"Contento por el triunfo, por la victoria y lo que vivimos de la eLiga MX, pero ahora concentrarse en lo real, en la pretemporada para estar de la mejor forma para cuando se vuelva a dar inicio al campeonato", aseguró.

El uruguayo es consciente de lo que ha generado en la eLiga MX y de su responsabilidad para lo que se viene, ya que, se ganó la atención de todos: "Soy consciente que todo esto lo generé yo también, si vuelvo a la cancha y no rindo yo sé que van a decir 'Ah, solo sirve para lo virtual, todo el día juega', yo sé que va a pasar eso. Me voy a poner de la mejor forma, voy a dar el máximo en esta pretemporada y en todos los entrenamientos para poder demostrar realmente en la cancha".

De todas formas, Nico aseguró que la eLiga MX le sirvió para pasar la cuarentena de la mejor manera posible: "Me ayudó porque cuando se dio todo esto, me tenía que enfocar a jugar FIFA porque ya había dejado de jugar, ya iba a pasar más tiempo entretenido, tenía algo qué hacer. Con esto estaba compitiendo, estaba enfocado en eso y fue un momento que sí me ayudó".

