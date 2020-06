Nicolás Castillo está dispuesto a no ser registrado por el América

La trombosis en la pierna derecha le cambió la vida a Nicolás Castillo: no solo lo alejó de las canchas para que cumpla con una larga recuperación, sino que también lo invitó a reflexionar mucho más y modificar su personalidad.

En medio de su recuperación, el delantero aseguró que ya no puede esperar más para volver, pero que, si el América lo desea, aceptaría no ser registrado para no ocupar un cupo de extranjero.

"Obviamente hay cosas de contrato, pero yo no he tenido ninguna conversación de eso con el club. Ni siquiera a mi representante le han comentado algo y yo sé que será un proceso difícil y largo. Si es por mí, yo no tengo ningún problema en ayudar al América", aseguró el chileno.

Por otra parte, el ex-Pumas no le puso fecha a su regreso: "Eso no podemos decirlo, porque tenemos que hacer muchos estudios. Entre el 20 y el 25 de junio tengo un examen con la doctora que me operó para ver cómo va avanzando la situación y esto es de día a día, hemos notado mucho avance y eso nos pone muy contentos. No podemos decir tiempos".

"Son muchas las ganas que tengo de volver, estoy muy enfocado en volver a entrenar para estar con mis compañeros. Sé los riesgos que tiene esta situación que me pasó, pero no va ser impedimento. Yo siempre ante la adversidad he salido adelante, y esta no va ser la excepción", agregó, con mucha esperanza.

