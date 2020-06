Rodolfo Pizarro al Negro Santos: "Es mi juguete cuando estoy aburrido"

Antonio Carlos Santos ya dejó el balón hace un buen tiempo, objeto con el cual sí supo caracterizarse durante su carrera futbolística, aunque ahora con lo que logra diferenciarse del resto es con otra herramienta: las redes sociales. Para bien o para mal, el Negro sabe llamar la atención de jugadores, periodistas y aficionados.

Uno de los grandes que duelos que hubo en este receso deportivo fue el del Negro Santos con Rodolfo Pizarro. Principalmente, el exjugador del América atacó más de una vez al exjugador de Chivas por no haber ido jamás a Europa y estar actualmente en la MLS. Ahora, se agregó un capítulo más al libro.

Lógicamente, Pizarro siempre devolvió y se puso en posición de ataque cada vez que pudo. En esta ocasión, cuando hacía el Instagram Live con su excompañero Oswaldo Alanís, el jugador franquicia de Inter Miami fue consultado por sus altercados con Santos, aunque aclaró que no lo odia.

De otro nivel!!! Para el Real Madrid!! @marccrosas — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) May 26, 2020

“Yo no le tengo odio al 'Negro' Santos. Yo le contesto para picarlo. Yo no me molesto, juego con él, es mi juguete cuando estoy aburrido. No tengo nada que hacer digo: a ver 'Negrito', ven, di algo, te contesto para que tengas algo que hacer”, bromeó el mexicano.

Sin embargo, el exjugador de Rayados cree que el brasileño sí tiene otras intenciones: “Él hace sus comentarios en mala fe. Él está enojado porque no sé si no supo administrar su dinero o no ganó tantos títulos y está enojado que ahorita paguen más. Si me critica Hugo Sánchez que jugó en el Real Madrid y ganó lo que ganó, lo entendería porque me puede criticar por lo que ganó, pero ese señor pasó por 9 equipos, destacó en 1 y jugamos al mismo nivel, no es como que él jugara una Champions”, sentenció.

