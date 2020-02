Inter Miami se sigue preparando de cara al comienzo de la primera temporada de su historia. La incorporación de los jugadores la comenzó a realizar en el mercado de verano y lo continuó hasta las últimas horas.

El nuevo equipo de Beckham quiere hacer historia en serio y, para eso, contrató al defensor más caro de la historia de la MLS y esto tiene una razón: los equipos de Estados Unidos se concentran en incorporar delanteros de calidad o, mayormente, del mediocampo hacia adelante. Ahí se ven los millones. Pero los equipos se arman de atrás hacia adelante y allí apareció Nicolás Figal, el central argentino.

En su primera entrevista en su nueva institución, contó por qué se decidió por fichar en la MLS: “Cuando tuve la propuesta de venir al club me entusiasmó la idea. Yo soy un chico que le gusta los proyectos, hacer historia. No dudé cuando me llegó la propuesta porque quiero hacer historia en Inter Miami”.

Si algo se ha repetido entre los distintos integrantes del equipo es el sentido de pertenencia y la comunión que viven bajo el liderazgo del entrenador: “La semana de pretemporada la estamos llevando bien, me estoy conociendo con Diego Alonso y mis compañeros. Hay un muy buen grupo de trabajo. Son muy buenas personas que quieren dar el cien y hacer historia. Estoy muy contento”, enfatizó.

El conjunto de Florida estará jugando su primer amistoso el próximo viernes ante Charleston, de la segunda división.

“It’s Nico Figal- shoutout to La Familia Inter Miami” ����#InterMiamiCF pic.twitter.com/OIU8OHvSkn — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 30, 2020

