Nicolás Sánchez no da por muerto a Rayados: "Tenemos la ilusión de llegar a la Liguilla"

En una entrevista con AS, Nicolás Sánchez habló sobre el presente futbolístico de Rayados y el rumor que de a poco fue desapareciendo sobre darle el título a Cruz Azul cancelando el torneo por la mitad.

Busquemos el lado positivo y aprovechemos los momentos en familia mientras la situación mejora

El defensor central dio su postura: "Para ser campeón tenés que ganar la Liguilla. Pero si se llega a cancelar, y finalizar el torneo y deciden que le darán el campeonato a Cruz Azul, que decidan lo que quieran, pero que sea lo más justo posible. Eso sí, no tendría el mismo merito de un campeón normal que gana la Liguilla".

"Por más que estemos en la última posición, este parate no nos beneficia, porque no estábamos tan mal, como se ve reflejado en la tabla. El año pasado cuando salimos campeones, hicimos un torneo irregular y para mí, estábamos peor que ahora, no encontrábamos el ritmo en el principio y luego pudimos clasificar y nos quedamos con el título", admitió el argentino.

Por otra parte aseguró que el plantel todavía tiene esperanzas de Fiesta Grande: "Aún tenemos la ilusión de llegar a la Liguilla. Todavía tenemos chances. Conociendo nuestro equipo, es una oportunidad que no descartamos para nada. No es imposible y menos para Monterrey".

"Estamos clasificados a la Concachampions. Tenemos revancha, y Ojalá tengamos la chance de poder ganarla. Tenemos plantel para ganar esos ocho partidos y volver a ir al Mundial", sentenció Nico.

