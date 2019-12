"No estoy para callar bocas, esa batalla la di por perdida": Miguel Layún

Miguel Layún es el más apuntado de Monterrey, cuando sucede un hecho desfavorable para club regio. En los últimos días, ciertos personajes mediáticos y deportivos lo han castigado por haber sido responsable en el gol sobre la hora de Firminho, en la derrota frente al Liverpool.

"Las críticas no las voy a callar nunca. Di por perdida esa batalla hace muchos años. En el futbol eres tan bueno o tan malo como tu última actuación. No hago esto por satisfacción propia. No vivo por las críticas, vivo para dar lo mejor de mí, para mi gente", se mostró resignado el defensor, en rueda de prensa.

Por otro lado, ya hizo hincapié en la Final del Apertura frente al América: "Llegan a la Final los dos equipos que pelearon mejor la Liguilla. Es especial, me va a dar mucho gusto jugar contra América".

