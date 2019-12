Paco Avilán cuestionó las condiciones futbolísticas de Miguel Layún

Monterrey estuvo muy cerca de lograr una hazaña en el Mundial de Clubes, pero Liverpool ganó el partido a falta de dos minutos para el final con el gol de Firminho.

Una vez terminado el encuentro, quien salió a repartir críticas por la conversión del conjunto inglés fue el ex DT de Rayados, Paco Avilán, que cuestionó duramente a Miguel Layún, jugador que perdió la marca en la anotación rival.

"Layún tiene una gran desventaja, no sabe marcar. Yo no entiendo todavía cuál es la situación de este muchacho, por tantos entrenadores que ha pasado y no tiene la capacidad de hacer la reducción de espacio y tiempo; nunca está atento a eso", comentó el hombre campeón con el club regio en 1986, en un entrevista con AS.

A su vez, Don Paco agregó: "En el área, lógicamente, todos volteamos a ver el balón y no vemos los movimientos del adversario. Esta vez le tocó a Layún, pudo ser cualquiera, no podemos decir que es su culpa".

