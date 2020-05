No le dieron alternativa: a Alan Pulido tuvo que elegir si jugaría en Rayados o en el América

Alan Pulido arribó a la MLS para defender la piel del Sporting Kansas City. Disputó un partido y convirtió un gol, y actualmente se encuentra a la espera de que la situación por el Covid-19 se normalice para que se reanude la competencia. Pero antes de llegar a Estados Unidos, dejó una huella en el futbol mexicano.

El goleador vistió las jerseys de Tigres y Chivas de Guadalajara, dos equipos con mucha historia en México. Sin embargo, en el club donde se ganó los corazones de los aficionados fue en el Rebaño, mientras que con los Felinos sufrió de las críticas.

Pulido, con la piel de Chivas y de Tigres.

En una entrevista que le concedió a TUDN, en charla con la periodista Nathalia Juárez, a Pulido le consultaron a qué equipo iría si tuviera una oferta por parte de Tigres y las Chivas. La respuesta del delantero sin dudas generó sorpresa.

"Iría a Monterrey. Porque una: sinceramente conozco la ciudad, ahí está más cerca mi familia. Es un gran club, tiene una muy buena afición. Sinceramente, como lo dije, voy al estadio de Tigres y me abuchean. Creo que por lo que he hecho en Chivas, el tipo de jugador que la gente ve ir para el América sería una traición para el club. La gente me vería diferente si fuera para allá. No iría al América", indicó, con seguridad.

Pese a que todavía le queda un largo contrato con Kansas City, Pulido seguramente en el futuro regrese a México. ¿Será a Chivas o a Rayados? En el Rebaño seguramente tendrá las puertas abiertas... ¿Y en Monterrey?

Lee También